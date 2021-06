Il quadro elettrico dell’orditoio al quale stava lavorando Luana D’Orazio era stato “manomesso”. A sostenerlo è la perizia effettuata dagli inquirenti che stanno indagano sulla morte dell’operaia 22enne nell’orditura di Oste di Montemurlo avvenuta lo scorso 3 maggio. Secondo quanto emerso durante il sopralluogo dei periti, sarebbe stata accertata la manomissione del quadro elettrico per permettere il funzionamento della macchina anche senza che vi fosse la saracinesca di sicurezza abbassata. La relazione del perito potrebbe essere consegnata alla Procura della Repubblica di Prato già nei prossimi giorni.

Intanto ieri sono stati interrogati negli uffici della procura di Prato i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, sentiti rispettivamente come titolare e come gestore di fatto dell’orditura. Entrambi sono indagati per omicidio colposo e omissione di tutele antinfortunistiche. Secondo quanto si apprende, Luana Coppini ha risposto alle domande del pm mentre Daniele Faggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi hanno gli stessi avvocati difensori. I due sono stati convocati dal sostituto procuratore Vincenzo Nitti.