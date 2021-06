Il 90% dei vaccini finora arrivato in Indonesia è della cinese Sinovac. Un siero particolarmente elogiato dal ministero della Salute di Giacarta, che a maggio parlava di un’efficacia del 94% a seguito dell’inoculazione delle due dosi. Ma la certezza di quei dati oggi crolla di fronte al contagio di oltre 350 medici. E “dozzine” di loro, scrive il Guardian, sono stati ricoverati in ospedale con febbre alta e necessità di ossigeno. Il direttore sanitario di Kundu, sull’isola di Giava, Badai Ismoyo ha detto che la maggior parte dei casi è asintomatico. A Kudus, dove lavorano circa 5mila operatori sanitari, il 90 per cento dei letti in ospedale è occupato, a Jakarta il 75%. Considerata una categoria prioritaria, i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari sono stati tra i primi a essere vaccinati in Indonesia a partire da gennaio.

Il nodo della variante Delta – A preoccupare anche in Indonesia è la variante Delta, che nelle ultime settimane ha provocato un sensibile aumento dei contagi. Per questo il presidente Joko Widodo ha ordinato l’accelerazione della campagna di vaccinazione, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito giovedì della necessità di aumentare le restrizioni sociali nel paese a causa di una nuova ondata di infezioni causate da varianti preoccupanti. Funzionari sanitari indonesiani hanno affermato di aver rilevato la variante Delta nelle province di Giacarta, Giava centrale e Giava orientale. Inoltre, hanno riferito di aver individuato tre delle quattro varianti che destano preoccupazione segnalate dall’Oms. Il Paese ha registrato finora oltre 1,9 milioni di casi dall’inizio della pandemia, con oltre 53.400 morti, il numero di vittime più alto nel sud-est asiatico. Si pensa che questi numeri siano sottostimati a causa della mancanza di test.

Vaccini, contagi e ricoveri – Finora in Indonesia sono state somministrate in tutto 32,6 milioni di dosi e solo 11,7 milioni di persone, cioè il 4,3% della popolazione (270 milioni di abitanti), è stato vaccinato con entrambe le inoculazioni. Il governo ha ricevuto finora 92,2 milioni di dosi di siero contro il coronavirus. I nuovi casi confermati sono saliti a quasi 10mila al giorno mercoledì, un aumento attribuito ai viaggi durante le vacanze di Eid al-Fitr del mese scorso – festività islamica conclusiva del Ramadan – e alla diffusione di nuove varianti del virus, come quella Delta trovata per la prima volta in India. A Jakarta il numero di letti d’ospedale occupati è salito al 75% questa settimana dal 45% della scorsa, secondo quanto riferito dai dati del governo.