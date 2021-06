Stasera, giovedì 17 giugno alle 22:45 su La7 andrà in onda The Dissident, il film documentario di Bryan Fogel in cui si racconta l’omicidio del reporter dissidente, Jamal Khashoggi vittima del regime saudita, con materiali inediti e scioccanti. In quest’occasione andrà anche in onda un’intervista a Marco Lillo, direttore editoriale di PaperFirst e coautore – con la cronista del Fatto Quotidiano Valeria Pacelli – del libro edito da PaperFirst Il caso Khashoggi in cui vengono rese note le carte inedite che svelano il retroscena dell’omicidio, tra cui il rapporto integrale della relatrice dell’HRC delle Nazioni Unite che ha indagato sul caso, Agnès Callamard e il report dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Usa che indica il principe ereditario Mohammad bin Salman come il mandante del rapimento del giornalista e firma del Washington Post, ucciso nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre del 2018. Il caso Khashoggi contiene anche i colloqui esclusivi con la fidanzata della vittima, Hatice Cengiz, e Bryan Fogel, regista del docu-film in onda questa sera

IL CASO KHASHOGGI – Tutto quello che Matteo Renzi dovrebbe leggere prima di parlare di “Rinascimento saudita”

a cura di Marco Lillo e Valeria Pacelli (edizioni PaperFirst)

in edicola e in libreria (ACQUISTA QUI)