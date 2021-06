“Migliora ancora la situazione epidemiologica nel nostro Paese: il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 è intorno ai 25 per 100mila abitanti, l’indice Rt è sotto l’1, a 0.68, e anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica è ben al di sotto della soglia critica, fissandosi intorno all’8%”. Così il Direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commenta in un videomessaggio gli ultimi dati epidemiologici Covid-19 nel nostro Paese. “Dato però che continuano a circolare varianti virali ad alta trasmissibilità, che in alcuni paesi europei hanno provocato un certo aumento dei casi, è bene continuare a mantenere dei comportamenti individuali prudenti”