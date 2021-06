Il vaccino Oxford-Astrazeneca “raccomandato agli over 60“. Dopo giorni di indiscrezioni che ipotizzavano soglie più basse (40 o 50 anni), sarà questa, sembra, la formula contenuta nel parere del Comitato tecnico-scientifico sull’uso del discusso farmaco anglo-svedese. Una raccomandazione che farebbe eco a quella già espressa dal ministero della Salute e dall’Aifa (l’Agenzia italiana per il farmaco) ma non un vero e proprio divieto di somministrazione, impraticabile dal momento che l’approvazione europea e quella italiana riguardano tutti i soggetti maggiorenni. Dalla formula ora in vigore – “raccomandato un uso preferenziale sopra i 60 anni” – si dovrebbe quindi passare a “raccomandato” o “fortemente raccomandato”. Intanto la Regione Umbria ha fatto sapere di aver sospeso “precauzionalmente per la giornata odierna le somministrazioni di seconde dosi di AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni, e la Valle D’Aosta ha sostituito AZ e J&J con Pfizer e Moderna, nei soggetti under 60, per gli open day previsti il 12 e il 13 giugno. Ultima Regione, anche il Lazio è arrivato a sospendere la “open week” di AstraZeneca in programma per i maggiorenni: le somministrazioni già programmate verranno effettuate con altri vaccini, ha comunicato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Vaia (Spallanzani): “Autorità decidano, basta raccomandazioni” – Il verdetto del Cts è atteso in realtà fin da martedì, ma la delicatezza assunta dalla questione nei giorni scorsi – in particolare dopo la morte per trombosi della 18enne Camilla a Genova – ha reso gli stessi esperti più restii ad assumere una posizione netta. “Ci siamo già espressi, il ministero ha tutti gli elementi per indicare la strada”, è il pensiero condiviso tra i membri dell’organo consultivo secondo il Corriere della Sera. La stessa linea del presidente dell’Aifa Giorgio Palù: “Noi il nostro parere l’abbiamo dato, ma adesso credo che la responsabilità spetti al ministero”, diceva giovedì. Ma il direttore scientifico dell’istituto Spallanzani Francesco Vaia gli aveva indirettamente risposto che “le autorità regolatorie non devono raccomandare, ma soprattutto in questa fase decidere e dare indicazioni precise in modo da evitare disparità di decisioni nelle varie Regioni”.

Al lavoro sul richiamo eterologo – Poi c’è il tema delle seconde dosi: cosa somministrare al milione e 20mila under 60 già “mezzi vaccinati” con AstraZeneca? Il Cts lavora per aprire alla possibilità del richiamo eterologo, cioè effettuato con un preparato a tecnologia diversa, non vettore adenovirale ma Rna messaggero (Pfizer-BioNtech e Moderna). Una scelta di questo tipo, però, rischia di causare un forte ritardo alla campagna di immunizzazione: l’obiettivo, scrive Repubblica, è di non spostare nessun appuntamento, ma mancano le scorte necessarie. I membri del Cts studiano un piano d’azione che – a quanto si è appreso – andrebbe verso una riorganizzazione complessiva della campagna vaccinale, rimodulando anche l’assegnazione dei diversi vaccini alle diverse fasce d’età, alla luce del mutato quadro epidemiologico.

Ricciardi: “Seconde dosi con AZ, non c’è rischio” – C’è anche chi, però, insiste sulla soluzione più semplice: “In questo momento chi ha fatto la prima dose con un vaccino è bene che faccia la seconda dose con lo stesso vaccino – dice il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi -, ciò perchè le prove sperimentali che hanno portato all’approvazione di questi vaccini sono state fatte sulla somministrazione di due dosi per lo stesso vaccino e hanno dimostrato adeguate condizioni di sicurezza e di protezione”. Sulla stessa linea il virologo Fabrizio Pregliasco (Irccs Galeazzi) e l’infettivologo Massimo Andreoni (Tor Vergata), che ricordano come gli eventi avversi rari si siano verificati essenzialmente dopo la prima dose e, in ogni caso, il rischio sia bassissimo. Una conferma in questo senso arriva dal quinto Rapporto Aifa di farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid: i casi di trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con AstraZeneca, riporta il documento, sono in linea con quanto osservato a livello europeo, ovvero un caso ogni 100.000 prime dosi somministrate e prevalentemente in persone con meno di 60 anni. Nessun caso invece è stato segnalato dopo la seconda dose.

Toti: “Open day non sono invenzione delle Regioni” – Sul fronte politico, il governatore ligure Giovanni Toti prova a respingere gli attacchi per aver autorizzato l’open day a cui aveva aderito la 18enne deceduta ieri. “La possibilità di utilizzare AstraZeneca per tutti su base volontaria non è un’invenzione delle Regioni o di qualche dottor Stranamore: è suggerimento che arriva dai massimi organi tecnico-scientifici per aumentare le vaccinazioni, e quindi evitare più morti”, scrive su Facebook, invitando a “non fare sciacallaggio“. “Al ministero della Salute, all’Agenzia del farmaco, all’Istituto di sanità, al Comitato tecnico scientifico spetta la responsabilità di dire una parola chiara, definitiva e irreversibile sull’uso di AstraZeneca. Un siero che ha cambiato almeno cinque volte in tre mesi la sua destinazione: solo sotto i 50 anni, poi sospeso, poi solo sopra i 60, poi per tutti. Ora – dice – da Roma si esprimano senza ambiguità: ritengono che aumentare le vaccinazioni, e dunque usare anche AstraZeneca di cui abbiamo milioni di dosi, sia necessario per salvare vite umane? E allora si assumano la responsabilità di dirlo chiaramente, senza mettere sotto accusa chi segue le indicazioni in tal senso”.