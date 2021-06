“Mi hanno paragonato a un tribuno? Ringrazio, un onore, il massimo per un romano. Era colui che rappresentava il popolo. E Cesare Ottaviano Augusto, che io considero il più grande imperatore, pretese una cosa sola: essere tribuno della plebe a vita. Noi dobbiamo riportare la Capitale a essere caput mundi“. Così, tra auto paragoni e citazioni della storia romana, è iniziata la campagna elettorale del neo candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti.

Dal tempio di Adriano, nel centro della Capitale, accanto ai leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e al resto dei partiti a suo sostegno, e a Simonetta Matone (candidata prosindaco), Michetti si è presentato ai media, difeso dalla sua principale sponsor, Giorgia Meloni, che era riuscita a imporre il suo nome alla coalizione: “Ho sentito dire con tono di scherno ‘ma Michetti chi? Lui è uno dei principali avvocati amministrativisti d’Italia, docente universitario, è il fondatore della Gazzetta amministrativa, è la persona che l’ex premier del Pd Paolo Gentiloni ha nominato cavaliere del lavoro. Quindi consiglio di essere prudenti sulla macchina del fango“. Attacchi rivolti verso il Pd e il suo segretario, Enrico Letta, invece, sono arrivati da parte di Matone: “Polemiche sui magistrati in politica? Mi sorprende, è stato proprio lui a nominarmi al Dipartimento nel ruolo che un tempo fu di Giovanni Falcone. Il Parlamento dal 1992 in poi è sempre stato pieno di magistrati, lo stesso discorso vale per i sindaci. Quasi tutti non sono usciti dalla magistratura, si sono messi in aspettativa, cosa che farò anche io. Non ho mai fatto parte di cordate”.