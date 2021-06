Maxi rissa domenica sera nella zona delle Colonne San Lorenzo a Milano. In questi giorni sui social network sono stati diffusi alcune immagini della violenze, in cui si vede un gruppo di giovani rincorrersi e affrontarsi. Uno di loro a un certo punto sembra avere in mano un machete. Non è l’unico episodio di questo genere a Milano. Sempre intorno alle Colonne San Lorenzo, a fine maggio, un intervento dei Carabinieri per una rapina era finito con un militare aggredito da pitbull e una sparatoria.

Le immagini sono state diffuse sulla pagina Facebook Milanobelladadio