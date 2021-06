Dopo mesi di stop, anche a Milano hanno riaperto le palestre. “È il primo passo verso la normalità”, spiega Luca, che gestisce una sala a Città Studi dove una decina di persone attende l’inizio della lezione di cross-fit. Arrivano già cambiati perché, secondo le ultime disposizioni del Comitato tecnico scientifico, non è possibile fare la doccia né usare gli spogliatoi, ma la voglia di tornare a fare esercizio insieme e distanziati prevale. “Lo smart working aiuta a permettersi di arrivare già cambiati, ma in una situazione di normalità sarebbe già impegnativo”, dice uno dei clienti della palestra. La speranza per tutti è che presto si possa tornare a fare lezione come prima della pandemia. “Il Cross Fit prepara a qualsiasi sfida – conclude Luca – dunque anche ad affrontare questi sette mesi chiusura, l’abbiamo vissuta come una sfida impegnativa, ma siamo qui”.