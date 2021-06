“Ho fatto un mea culpa sulle riaperture? Nessun mea culpa. I dati e le proiezioni, in quel momento, a metà aprile, suggerivano di procedere con prudenza. E io preferisco essere prudente piuttosto che facilone, atteggiamento che continua a essere preponderante in una parte delle persone che dovrebbe tutelare il Paese”. Sono le parole dell’infettivologo Massimo Galli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. “Ho che fa il mio mestiere e ha i miei compiti – ha aggiunto – deve anche parlare per le fasce deboli i cui interessi non sono difesi mai da nessuno”.

