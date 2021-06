Sciopero nazionale di 24 ore per bus e metro su tutto il territorio nazionale. A Milano dalle 8.45 hanno chiuso le metropolitane: possibili riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus sono previste fino alle 15, quando tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio fino alle 18. A comunicarlo è stata Atm, l’Azienda di trasporti milanesi, con un comunicato. A Roma sono invece previste possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee sino alle 17.

Lo sciopero nazionale di categoria di 24 ore è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl per chiedere il rinnovo del contratto. “La Cisl”, ha scritto su Twitter il segretario generale Luigi Sbarra, “sostiene lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto oggi dalle categorie per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto da più di tre anni. Sono lavoratori che non si sono mai fermati anche durante la pandemia e che meritano più rispetto dalle aziende”.