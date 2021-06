Sono 93 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono stati 2.483, in leggero aumento rispetto ai 1.820 di ieri, il cui numero è come sempre condizionato dallo scarsissimo numero di tamponi processati nel weekend. Sono infatti 221.818 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, mentre ieri erano stati 86.977. Il tasso di positività crolla all’1,1%, in calo di un punto rispetto al 2,1% di ieri.

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 989 – 44 in meno rispetto a lunedì – i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sotto quota mille per la prima volta dal 23 ottobre dello scorso anno. Gli ingressi giornalieri sono stati 41 contro i 38 di lunedì. Scendono anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 6.192, in calo di 290 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono invece 218.570 persone, in diminuzione di 7.589 nelle ultime 24 ore.