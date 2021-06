Arturo Vidal è positivo al Covid-19. Il campione nerazzurro, in ritiro con la nazionale cilena in vista della partita di qualificazione ai mondiali contro l’Argentina del prossimo 4 giugno, ha pubblicato sui social un post in cui dichiara di essere stato contagiato, e che per questo non potrà scendere in campo. La notizia è stata diffusa dallo staff medico della selezione, che ha aggiunto che al momento il calciatore è ricoverato in ospedale a Santiago del Cile dopo che, nei giorni scorsi, aveva accusato “una sindrome febbrile dovuta a tonsillite” e per questo era stato messo in isolamento precauzionale.

“Il corpo medico della nazionale cilena – recita un comunicato pubblicato sul sito della Federcalcio del Cile – sottolinea che su richiesta di Arturo Vidal, si comunica che il giocatore è stato diagnosticato positivo al Covid nel corso della visita preventiva quotidiana effettuata lunedì 31 maggio“. Negli scorsi giorni, Vidal era stato vaccinato contro il Covid-19 insieme ad altri giocatori della squadra cilena proprio in vista della partita contro l’Argentina, alla quale però l’ex di Juventus e Barcellona non potrà prendere parte.

“Purtroppo nei controllo di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo – ha scritto Vidal in un post su Instagram -. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos – ha detto il calciatore -. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi”. In questi giorni, il Cile vive ancora una tremenda ondata di contagi da Sars-CoV-2, che conta più di 6mila infezioni ogni 24 ore, oltre 29mila vittime e 1,3 milioni di contagi nel Paese.