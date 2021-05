Appuntamento con la sesta tappa del motomondiale che approda sulla pista del Mugello, in Toscana. Davanti a tutti in classifica e sulla griglia di partenza c’è ancora una volta la Yamaha di Fabio Quartararo con la Yamaha. Alle sue spalle partirà Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, seguito da Johan Zarco sempre su Ducati. In seconda fila partiranno lo spagnolo Aleix Espargaro, quarto su Aprilia, seguito dall’australiano Jack Miller e dal sudafricano Brad Binder, sesto su KTM. Decimo tempo per Franco Morbidelli su Yamaha Petronas e solo 19esimo posto per Valentino Rossi, eliminato in Q1.

Dove vederla in tv – orari

Per non perdersi nemmeno un minuto della giornata motociclistica sul circuito del Mugello bisognerà sintonizzarsi come sempre su Sky o Dazn, ma tutte le gare del gran premio saranno in diretta anche in chiaro su Tv8. Ecco la programmazione completa:

Sky e Dazn

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

TV8

