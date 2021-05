Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno chiesto alla procura di Tempio Pausania un nuovo interrogatorio, alla vigilia della scadenza del termine utile dopo il secondo avviso di conclusione indagini preliminari (risalente a venti giorni fa). I quattro giovani genovesi sono indagati per violenza sessuale di gruppo a seguito della denuncia di S.J., studentessa 19enne che li accusa di aver approfittato di lei dopo una serata in discoteca, costringendola a ubriacarsi fino a renderla incosciente. La richiesta è stata avanzata nei giorni scorsi dai legali, gli avvocati Enrico Grillo (per Grillo), Ernesto Monteverde e Mariano Mameli (per Capitta) e Alessandro Vaccaro (per Lauria). Non ha chiesto di rispondere di nuovo alle domande dei pm, invece, Francesco Corsiglia, difeso dagli avvocati Romano Raimondo e Gennaro Velle.

Gli interrogatori non sono ancora stati fissati. Solo dopo averli svolti il procuratore Gregorio Capasso e il sostituto Laura Bassani potranno emettere la richiesta di rinvio a giudizio (o una meno probabile richiesta di archiviazione) per Grillo, Capitta e Lauria. Agli atti dell’inchiesta ci sono messaggi scambiati in chat in cui i quattro si vantano delle loro performance sessuali, parlando anche dei video girati all’insaputa della vittima.