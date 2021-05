Prima puntata della terza stagione per EcoFuturo Tv, la trasmissione che parla di ecologia, innovazione tecnologica e scelte consapevoli.

In questo episodio Licia Colò ci parla di agrivoltaico come possibilità concreta di coniugare la produzione agricola con quella di energia rinnovabile, due cose che troppo a lungo sono state viste come antitetiche ma che in realtà possono convivere e addirittura sostenersi reciprocamente. Questo tema viene poi approfondito da un servizio, a cui segue una pillola di Andrea Battiata, ideatore dell’orto bioattivo, che spiega come realizzare un orto in un piccolo pezzo di terreno, in giardino o anche su un balcone.

Jacopo Fo invece invita a riflettere sulla meraviglia del mondo di sotto, la vita che si trova dentro al terreno. A seguire un servizio sul progetto Farming For Future, lanciato dal CIB (Consorzio Italiano Biogas) che è passato dalle pratiche alla teoria, raccogliendo anni di esperienze sul campo. Quindi due interviste, ad Attilio Piattelli di Italia Solare sulle prospettive dell’agrivoltaico e a Fabrizio Bernini Presidente di Zucchetti Centro Sistemi, una delle realtà più importanti nello scenario delle energie rinnovabili italiane e un servizio sul Super Ecobonus e sulle opportunità che questo offre legate alle comunità energetiche con Riccardo Bani, cofondatore e CEO di VEOS Group. Infine Lucia Cuffaro, con la sua rubrica di autoproduzione. La conduzione da studio è a cura di Michele Dotti, con l’appoggio in esterna di Elena Pagliai.