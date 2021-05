Non doveva arrivare e non è arrivata. Nessuna apertura alla liberalizzazioni dei brevetti per i vaccini contro il Covid. Il vertice G20 sulla salute, organizzato da Italia (presidente di turno) e Commissione Ue, rimanda al mittente la proposta statunitense. Recepisce invece la linea Berlino-Bruxelles, quella timidissima delle licenze volontarie. In sostanza chi produce vaccini potrà cedere i brevetti se vuole e alle sue condizioni economiche. I paesi del G20 si limitano ad invitare i colossi della farmaceutica a valutare questa possibilità. Davvero poca cosa.

Eppure in mattinata il presidente del Consiglio aveva affermato “Probabilmente avremo bisogno di più cicli di vaccinazione in futuro, e aumentare la produzione è essenziale. Una proposta è quella di introdurre una sospensione dei brevetti sui vaccini Covid-19. L’Italia è aperta a questa idea, in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche. Ma questa proposta non garantisce che i Paesi a basso reddito siano effettivamente in grado di produrre i propri vaccini. Dobbiamo sostenerli finanziariamente e con competenze specializzate”. Granitica però l’opposizione di Angela Merkel: “Chiedo a tutti di partecipare per assicurare di espandere la capacità di produzione” dei vaccini” perché “la pandemia sarà ancora con noi per un po’”. Fine.

I pochi annunci in cui compaiono cifre concreti, e non generiche enunciazioni di intenti e principi (a quasi due anni dall’inizio dell’emergenza), sono gocce nel mare. Ursula von der Leyen e Mario Draghi, ad esempio, fanno sapere che quest’anno verranno inviati nei paesi a basso reddito fino a 100 milioni di dosi di vaccino. Purtroppo una piccolissima frazione dei miliardi di fiale che servirebbero mentre il programma Covax che dovrebbe rispondere a queste necessità avanza lentamente e con pochi soldi. A Covax arriveranno altri 300 milioni di euro, da parte dell’Italia che sinora ne ha donati una novantina.

Durante il vertice è arrivato l’annuncio di Pfizer e Moderna e Johnson&Johnson che promettono 3,5 miliardi di dosi per i Paesi poveri nel 2021-2022. Detta così vuol dire tutto e niente. Le dosi saranno fornite “a prezzo di costo ai Paesi a basso reddito e a prezzo ridotto ai Paesi a medio reddito”. Insomma, un po’ meno ma vanno pagate. Sembra più che altro un modo per riaffermare che non ci sono problemi di capacità produttiva legate ai brevetti. La questione non è del tutto chiusa. Il presidente francese Emmanuel Macron, che sull’argomenti ha avuto sinora una posizione piuttosto ondivaga, ha affermato che “Non ci dev’essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l’uso di nuove misure in materia di proprietà intellettuale le sosterrò“. Il presidente cinese Xi Jinping ha invece detto che “La Cina fornirà altri 3 miliardi di dollari in aiuti per i prossimi 3 anni per sostenere la risposta al Covid e la ripresa economica nei Paesi in via di sviluppo. Abbiamo già fornito 300 milioni di dosi di vaccino al mondo e la Cina continuerà a farlo, al meglio delle sue capacità”.

Intanto però il Fondo monetario internazionale spiega che “Non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria. Mettere fine alla pandemia è un problema risolvibile ma richiede un’ulteriore azione globale coordinata“. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, proponendo un piano da 50 miliardi di dollari per mettere fine alla pandemia. “Il mondo non deve sperimentare il dolore di una altro balzo di casi di Covid. Con una forte azione globale ore e pochi finanziamenti rispetto ai benefici, possiamo uscire da questa crisi finanziaria”.

Nel complesso la bozza della dichiarazione finale si compone di cinque pagine, sedici principi e poche cifre. Quando si parla di stanziamenti si usano i termini “impegno” o “intenzione”. Secondo gli estensori i punti del documento sono “destinati a cambiare l’approccio dei grandi del mondo nella lotta alla pandemia” fornendo “un orientamento volontario nell’azione presente e futura per la saluta globale”. Obiettivi redatti “per migliorare la preparazione nella risposta e nella prevenzione, per una risposta coordinata e resiliente”. Nella Dichiarazione di Roma che concluderà il Global Health Summit “ci impegneremo tutti a investire nella salute e nei professionisti della sanità”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Gli esperti hanno più volte messo in guardia sul fatto che lasciare zone del pianeta scoperte dalle vaccinazioni accresce il rischio di proliferazioni delle varianti, con il pericolo che alcune siano resistenti ai vaccini pregiudicando molti dei risultati ottenuti sinora.