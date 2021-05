“Al 31 dicembre 2020 stime preliminari suggeriscono che il numero totale di decessi nel mondo attribuibili alla pandemia di Covid-19 nel 2020 sia di almeno 3 milioni, cioè 1,2 milioni in più rispetto agli 1,8 milioni ufficialmente segnalati”. A oltre un anno dallo scoppio della pandemia di Covid, l’Organizzazione mondiale della Sanità cerca di stimare il numero delle vittime, prendendo in conto la mortalità in eccesso sulla media dei decessi registrata dalla denuncia del primo caso di Covid a fine 2019 in Cina.

E risulta che i morti per Sars-Cov-2 attualmente segnalati all’Oms “sono probabilmente sottostimati in misura significativa. Le cifre reali” potrebbero essere “almeno 2-3 volte superiori”, spiega l’agenzia Onu, sulla base delle “stime di mortalità in eccesso per il 2020”, calcolate nell’ambito della valutazione annuale sullo stato di salute del mondo, contenuta nel World Health Statistics report, pubblicato oggi. In realtà le conclusioni di oggi dell’Oms sono già rappresentate dai conteggi della Johns Hopkins University, che giorno dopo giorno attualizza il numero di morti e contagi sulla base dei dati forniti dai ministeri della Salute nel mondo: l’ente ha infatti registrato a oggi 3.430.955 vittime del Covid dall’inizio della pandemia.

Ogni Paese si trova ad affrontare diverse sfide per censire in maniera completa e corretta i decessi Covid, argomenta l’Oms, che spiega come si stia “lavorando con tutte le parti interessate per perfezionare i modelli statistici e ottenere conteggi accurati”. La pandemia, continua l’Organizzazione mondiale della Sanità, “pone gravi minacce alla salute e al benessere della popolazione a livello globale e ostacola i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi del ‘triplo miliardo’ fissati dall’Oms. Con il 90% dei Paesi che ha segnalato interruzioni ai servizi sanitari essenziali e il 3% delle famiglie che spende più del 25% del proprio budget per l’assistenza sanitaria nel 2015, “la copertura sanitaria universale è maggiormente a rischio di restare indietro”.