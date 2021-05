È crollato un edificio questa mattina in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Dalle macerie sono state estratte due persone, la prima in gravissime condizioni per la seconda invece non c’era più nulla da fare al momento del ritrovamento. A causare la caduta della palazzina potrebbe essere stata una fuga di gas all’interno di un appartamento, che si trovava al primo dei due piani di cui si componeva lo stabile.

Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzione all’interno dell’abitazione al momento dell’esplosione c’era una coppia che aveva in uso la casa ma era residente altrove, e che questa mattina si sarebbe recata a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, all’opera per estinguere l’incendio.