Sono 5.741 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Italia, oltre duecento in più di quelli di ieri (5.506). Il totale tocca quota 4.178.261 dall’inizio della pandemia. Sono invece 251.037 i test, fra tamponi molecolari e antigenici rapidi, analizzati nello stesso arco di tempo, per un tasso di positività che sale al 2,28% (dall’1,91%). I nuovi decessi sono 164 (+15 rispetto a ieri). Calano di 99 unità invece i posti letto occupati nelle terapie intensive, che diventano 1.544 (erano 1.643) con 69 nuovi ingressi (ieri erano stati 70). Sono inoltre 635 in meno rispetto a ieri i ricoverati in area non critica con sintomi Covid, per un totale di 10.383.

2,8%). Giovedì scorso le terapie intensive erano 1.893 (oltre 300 in più di oggi), i ricoverati nei reparti ordinari 13.608 (+3.225). I decessi erano stati 201 (+37 rispetto a oggi). Rispetto a sette giorni fa , i nuovi casi in 24 ore sono oltre duemila in meno (erano 8.805), e il tasso di positività è inferiore di 0,5 punti (era al). Giovedì scorso le terapie intensive erano(oltre 300 in più di oggi), i ricoverati nei reparti ordinari(+3.225). I decessi erano stati(+37 rispetto a oggi).