“Per i vaccini Pfizer e Moderna l’idea di allungare” i tempi per la seconda dose “è derivata da studi scientifici che dicono che cambia poco fra 21 e 42 giorni. Questo dà la possibilità, a parità di dosi, di poter somministrare la prima dose a milioni di persone in più“. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub vaccinale di Porto Marghera. “Nell’ambito della pandemia, se si dà mezzo scudo a più persone, è meglio. Il Cts nella sua indipendenza ha ritenuto opportuno fare questa raccomandazione, che inizialmente la dottoressa Marino di Pfizer ha contestato. Non mi permetterei mai di tirare la giacca agli scienziati, è stata una decisione degli scienziati”