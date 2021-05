Sono almeno undici le vittime della sparatoria avvenuta martedì mattina in una scuola di Kazan, nel centro della Russia. Un 19enne, arrestato dalla polizia, è entrato nell’Istituto armato, aprendo il fuoco verso studenti e insegnanti. Secondo le autorità ci sono anche 21 feriti ricoverati in ospedale a seguito dell’attacco, fra cui 18 bambini, sei dei quali in terapia intensiva. Ecco il momento in cui il giovane viene bloccato dalla polizia.