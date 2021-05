Un uomo è morto nell’esplosione di una casa nella zona di Gubbio (Perugia). I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo dalla macerie e stanno ancora lavorando per cercare una donna che al momento risulta dispersa, anche se ci sono dubbi sulla sua presenza nell’edificio. Altre due persone sono già state estratte vive dalle macerie, mentre una quinta è in contatto con i soccorritori. Uno dei due superstiti all’esplosione è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca.

La violenta esplosione ha interessato una casa in vocabolo Canne Greche: è crollato un intero piano e il tetto dell’edificio. Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, l’esplosione è stata provocata da gas gpl e sembra sia avvenuta in un laboratorio dove viene trattata la cannabis a scopo terapeutico.

Sul posto stanno lavorando le squadre di Gubbio, Gaifana, due della centrale di Perugia con mezzi di supporto, autobotti, autoscala e personale Gos movimento terra. In arrivo da Arezzo un nucleo Usar (Urban search and rescue). Sul posto anche il funzionario di turno, il capo turno provinciale e il comandante. La palazzina è stata sequestrata. Il fatto che la vittima e i feriti siano stati estratti dalle macerie fa ritenere ai soccorritori e agli inquirenti che si trovassero nei locali dove c’era l’attività. Gli accertamenti – coordinati sul posto dal sostituto procuratore di Perugia Gemma Miliani – puntano ora ad accertare se l’attività (risultata in regola per quanto riguarda il trattamento dello stupefacente) fosse in regola anche sotto il profilo amministrativo. La palazzina, di due piani, è risultata regolarmente affittata. Nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia potrebbe essere ipotizzato l’omicidio colposo.

“A nome mio e dell’intera comunità umbra esprimo la più sincera vicinanza ai lavoratori, e alle loro famiglie, coinvolti nell’esplosione avvenuta nell’eugubino – dice la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei -. Proprio a qualche giorno di distanza dal Primo maggio in cui si è celebrato il valore ed il diritto al lavoro arriva questa terribile sciagura, che colpisce Gubbio e tutta la nostra regione, che ci ricorda e soprattutto ancora una volta ci impegna, ognuno per le proprie competenze e al di là della retorica, a fare quanto più possibile affinché non si perda la vita mentre si sta svolgendo il proprio lavoro. Ci stringiamo con grande partecipazione attorno alle famiglie colpite dal lutto e auguriamo una pronta guarigione per i lavoratori rimasti feriti”.