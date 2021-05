Erano attivi nel narcotraffico internazionale tra Piemonte, Calabria, Sardegna ma gli affari arrivavano fino in Germania, Spagna e Romania. Gli uomini della ‘locale’ di Volpiano, nel Torinese, terminale economico delle famiglie reggine sono stati arrestati in un maxi-blitz, scattato al termine di un’inchiesta della procura antimafia di Torino, che ha coinvolto oltre 200 agenti della Direzione Investigativa Antimafia, un centinaio di poliziotti, carabinieri e finanzieri nonché 500 uomini della Polizia criminale del Baden-Wuttemberg, della polizia rumena e spagnola. Una “duro colpo” alle cosche, con numerose perquisizioni sia in Italia che all’estero e sequestri per milioni di euro.

Le misure di custodia cautelare – emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Dda piemontese e coordinata dalla Dna – riguardano persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta, attive nel ‘locale’ di Volpiano, considerate terminale economico della famiglia Agresta di Platì, nonché esponenti della famiglia Giorgi, detti ‘Boviciani’, di San Luca, che avevano loro ‘cellule’ anche nel Land del Baden Wuttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.

I sequestri preventivi riguardano beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di molti milioni di euro. In particolare, sono oggetto della misura 5 compagini societarie che operano nel settore della ristorazione: la torrefazione Caffè Millechicchi e il bar Vip’s di Torino, una rivendita tabacchi a Volpiano, la G.P. Immobiliare e la società edile General Costruzione con sede nel capoluogo piemontese.

In collegamento con Rai News 24, Alberto Somma, capocentro della Dia di Torino, ha spiegato che le “hanno permesso di svelare una rete di narcotraffico internazionale con propaggini fino al Sud America”. L’inchiesta, ha aggiunto, ha avuto origine “dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ed ha portato a disvelare le trame economiche della criminalità organizzata nel comune di Volpiano”. Durante l’indagine, gli investigatori sono risaliti anche ai Boviciani di San Luca, altra famiglia “dedita al narcotraffico internazionale”, che ha nel Sud America un “punto di riferimento per le importazioni che permettevano alle persone coinvolte imponenti guadagni”.