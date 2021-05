Facciamo veloce che c’ho la macchina in doppia fila.

Settimana scorsa parte con il posticipo del lunedì, unico pretesto per guardare Milan e Lazio giocare in settimana. Ma a quanto pare il Milan non lo sapeva e in campo non scende, prendendo 3 scopone e mandando a put… alle ortiche una stagione.

Ed è tempo di coppe, con il Chelsea che ferma il Real Madrid in casa, grazie anche a N’Golo Kanté che, dato che non si è stancato abbastanza, ha deciso di tornare a Londra a piedi. Correndo.

Continuano i match di coppe e nei prossimi giorni arriveranno anche tanti big match. Chi aveva bisogno della Superlega?

Giovedì è il turno dell’unica italiana sopravvissuta in Europa, per Manchester United-Roma avevamo fatto una grafica fantastica:

Ma alla fine forse era meglio che Fonseca avesse usato il quarto slot per i cambi così da prendere il 3-0 a tavolino e portarlo a casa.

Andiamo al weekend va, che è meglio. Soprattutto per SportMediaset, dato che Mario Balotelli segna due gol e ha abbastanza servizi per tutta la settimana.

Il Milan invece vince contro il Benevento senza gol del portiere, o peggio, di Iemmello. Ibra torna a brillare con un assist a Castillejo degno di Jackie Chan, che però lo spagnolo non sfrutta. Da sabato non abbiamo più notizie di Castillejo.

Domenica invece la scena se la prende tutta l’Inter. E giustamente aggiungerei, dopo anni di delusioni, di sofferenze e soprattutto di gente come Kuzmanovic o Gabigol, è il giusto premio.

Poi alla fine la Juve non l’ha presa neanche male, va’ che complimenti sinceri e dal cuore che fanno ai loro amici nerazzurri: