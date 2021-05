Appuntamento con la quarta tappa del motomondiale: dal Portogallo alla Spagna, con il Gran premio a Jerez de la Frontera. Davanti a tutti in classifica e sulla griglia di partenza c’è Fabio Quartararo con la Yamaha. La Ducati però risponde con un Bagnaia ancora nelle prime posizione e alla lotta per la vittoria potrebbe finalmente aggiungersi anche Franco Morbidelli. Il suo compagna di squadra, Valentino Rossi, annaspa invece nelle retrovie. Da dietro scatterà anche Marc Marquez, caduto in prova e non ancora al meglio.

Dove vederla in tv – orari

Per non perdersi nemmeno un minuto della giornata motociclistica sul circuito di Jerez bisognerà sintonizzarsi come sempre su Sky o Dazn, ma tutte le gare del Gp di Spagna saranno in diretta anche in chiaro su Tv8. Si parte con la MotoE alle 10.05, poi a seguire Moto3 e Moto2 prima del grande appuntamento con la classe regina, in programma come da tradizione alle ore 14. Ecco la programmazione completa:

Sky e Dazn

Ore 08.20: warm up Moto3

Ore 08.50: warm up Moto2

Ore 09.20: warm up MotoGP

Ore 10.05: gara MotoE

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

TV8

Ore 10.05: gara MotoE

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP