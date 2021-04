“Questa settimana cala leggermente il numero di nuovi casi di Covid nel nostro Paese, l’incidenza cala a 146 casi per centomila mentre l’Rt è grossomodo stabile a 0,85, quindi al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è anche in diminuzione, e ormai si trova intorno alla soglia critica del 30%”. Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza nella consueta analisi settimanale. Rischio varianti, la più diffusa è “la variante inglese, oltre il 90%” mentre “la brasiliana è stabile”. Per questo, conclude, “bisogna accelerare la campagna vaccinale”.