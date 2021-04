“Voglio tranquillizzarvi e farvi sapere che sto bene qui all’ospedale di Nairobi e che mi prendo cura di me e lo sto dimostrando. Ci vorrà un po’ alle mie gambe per tornare a camminare, ma vi assicuro che tornerò e sarò con voi”, così padre Christian Carlassare, missionario e più giovane vescovo italiano, eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, in un video-messaggio mandato ai fedeli dall’ospedale dopo l’attacco subito lunedì 26 aprile. “Per favore cerchiamo di essere uniti con tutti i nostri cuori per sostenere il perdono nella nostra comunità e poter cercare giustizia con lo stesso cuore di Dio che è un cuore misericordioso che può insegnare pace e misericordia a chiunque perché questi valori sono presenti nel profondo di ognuno di noi”, ha detto ancora il missionario in inglese. “Per quanto mi riguarda mi sento unito a voi e vi prego di unirvi anche a me in questo processo di riconciliazione”, ha concluso.