Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è stato ferito alle gambe da due uomini armati. I comboniani fanno sapere che il religioso non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Originario di Schio (Vicenza), ha 43 anni ed è il più giovane vescovo italiano. Nominato da Papa Francesco l’8 marzo di quest’anno dovrebbe essere ordinato vescovo a fine maggio. L’agguato, secondo quanto riferito dai Comboniani, sarebbe avvenuto trenta minuti dopo la mezzanotte due persone armate. Ad agire due uomini armati, che hanno fatto irruzione nella sua casa e gli hanno sparato alle gambe. A seguito dell’aggressione sono state arrestate 24 persone. “La polizia e altre forze della sicurezza hanno arrestato diverse persone all’interno del compound e verranno condotti altri arresti perché abbiamo bisogno di sapere esattamente cosa è successo nella Chiesa cattolica della diocesi di Rumbek”, ha confermato a Juba Echo il ministro dell’Informazione dello Stato dei Laghi William Kocji Kerjok.

Il ministro: “Basta violenze contro i leader della Chiesa” – “Dobbiamo mettere fine una volta per tutte alle violenze contro i leader della chiesa” in Sud Sudan e ”stiamo lavorando in questa direzione”, ha dichiarato il ministro dell’Informazione William Kocji Kerjok, che ha condannato “l’attacco mirato” contro il vescovo. “Questa non è la prima volta che i leader della chiesa vengono presi di mira”, ha proseguito, ricordando che “due anni fa uno dei pastori è stato ucciso nella contea di Cuei-bet e questa volta hanno lanciato un attacco contro il nuovo vescovo”. “Sono andati direttamente alla porta – ha spiegato -, hanno bussato e hanno iniziato a sparare alla porta finché non si è aperta. Poi lo hanno raggiunto, gli hanno ordinato di sedersi e gli hanno sparato alle gambe”.

Il trasferimento a Nairobi – “Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek che soffre più di me”, ha dichiarato Carlassare in una dichiarazione riportata dal sito Nigrizia. Il vescovo, riferisce il sito dei comboniani, “è fuori pericolo e i medici del Cuamm si stanno prendendo cura di lui nell’ospedale di Rumbek, ma ha perso molto sangue e verrà presto trasferito nella capitale Juba e poi a Nairobi, dove sarà sottoposto a una trasfusione. Cosciente e sofferente padre Christian ha telefonato direttamente alla famiglia per informarla”. I fedeli di Rumbek, diocesi a maggioranza dinka nata nel 1975, una delle etnie più numerose nel paese, avevano accolto padre Christian lo scorso 16 aprile. “Ma probabilmente – commenta Nigrizia – a qualcuno non andava giù che un giovane venuto da lontano e che avesse lavorato per quindici anni con l’altro gruppo etnico preponderante nel paese, i Nuer, fosse stato scelto proprio per guidare la Diocesi”.

