“Le risorse per la ricerca sono aumentate rispetto alla precedente versione nel Piano. Ma non basta”, così Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera risponde a chi aveva fatto osservazioni sui fondi stanziati per la ricerca. Secondo il presidente del Consiglio, però, oltre al Pnrr, “la ricerca di base deve ricevere un maggiore supporto con le politiche ordinarie, ed essere sottoposta a valutazione in modo da verificare l’efficacia degli investimenti”.