Matteo Salvini, quando il 25 Aprile era iniziato da pochi minuti ha pensato di fare una diretta Facebook per far conoscere ai suoi sostenitori una nuova iniziativa della Lega: una raccolta firme contro il coprifuoco. Un nuovo attacco alla linea del Governo in tema di contrasto alla pandemia. Il leader leghista riaccende la miccia della polemica parlando di libertà nell’anniversario della Liberazione.