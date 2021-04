Sono 13.158 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Numeri in continuità con quelli registrati nel resto della settimana, ma che emergono a fronte di un numero nettamente inferiore di tamponi, come di consueto nel fine settimana: sono infatti 239.482 i test effettuati, contro gli oltre 320mila di ieri, con il tasso di positività che sale così al 5,5%, contro il 4,3% di ieri. Cala il numero dei decessi giornalieri: sono 217, contro i 322 di ieri.

Cala il numero dei guariti e dimessi giornalieri che oggi sono stati 13.176. Questo permette infatti solo un calo ridotto degli attualmente positivi che scendono solo di 236 unità, attestandosi a 461.212. Continuano comunque a diminuire i posti letto occupati negli ospedali italiani, alleggerendo così la pressione sugli operatori sanitari. Sono 2.862 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 32 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 114 (ieri 143). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.662 persone, in calo di 309 rispetto alle 24 ore precedenti.

Analizzando i numeri regione per regione, la Lombardia rimane la più colpita d’Italia con 1.967 casi positivi giornalieri. Seguono la Campania con 1.854, la Puglia con 1.203, il Lazio con 1.185 e la Sicilia con 1.061.