Riprende la somministrazione negli Stati Uniti del vaccino anti-Covid monodose prodotto da Jonhson&Johnson. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato lo stop dopo una pausa precauzionale di circa undici giorni, durante la quale gli esperti hanno accertato che i benefici restano superiori ai rischi. Il foglio illustrativo del siero sarà però aggiornato con specifici riferimenti ai rischi di coaguli di sangue soprattutto nelle donne under 50.

“Abbiamo concluso che i benefici noti e potenziali del vaccino Janssen Covid-19 superano i rischi noti e potenziali nei soggetti a partire dai 18 anni – ha affermato Janet Woodcock, commissaria ad interim della Fda -. Siamo fiduciosi nel fatto che questo vaccino continui a rispondere ai nostri standard di sicurezza, efficacia e qualità”. Dei quindici casi di eventi collaterali rari associati al vaccino J&J, tredici riguardavano donne tra i 18 e i 49 anni. L’ok alla ripresa delle vaccinazione è arrivata nel pomeriggio dalla commissione dei Cdc, al termine di una votazione conclusa con 10 sì e 4 no.