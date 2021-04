La Polizia ha arrestato in Italia il complice dell’autore dell’attentato terroristico commesso in Francia a Nizza il 14 luglio 2016, costato la vita a 86 persone, di cui sei italiane. Il blitz degli investigatori è scattato mercoledì sera a Sparanise, in provincia di Caserta, e ha portato alla cattura di Endri Elezi, 28enne cittadino albanese colpito da mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi poiché ritenuto responsabile di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore dell’attentato terroristico commesso nella città francese.

L’operazione, d’intesa con il procuratore della Repubblica di Napoli, è stata eseguita dagli uomini della polizia di stato delle Digos delle Questure di Napoli e Caserta, attivate dalla direzione centrale della polizia di prevenzione e con la collaborazione del compartimento della polizia postale della Campani.