È morto in un incidente nella sua azienda agricola a Casale di Molini a Trinità, in provincia di Cuneo, un allevatore di 71 anni, Giacomo “Lino” Curti. Nella tarda serata di ieri l’uomo è stato incornato al torace e sbattuto a terra da un toro mentre stava richiamando la mandria per il rientro. Poi è deceduto. Il figlio Gianni, invece, è rimasto ferito a una gamba nel tentativo di salvare il padre.

Quando l’animale si è calmato, il giovane ha lanciato l’allarme: inutili i soccorsi del 118 per il padre, mentre lui non è in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche se ancora non è chiaro cosa abbia aizzato l’animale contro l’allevatore.