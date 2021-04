L’Italia registra il nuovo record di vaccinazioni in un solo giorno. Venerdì 16, secondo quanto comunicato dal commissario all’Emergenza, sono state somministrate 347.279 dosi. Il numero più alto di nuovi immunizzati porta oltre i 10 milioni il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose. Di questi, più di 4,2 milioni hanno già effettuato il richiamo. “Nel 2022 una delle possibilità è di avere una terza dose contro le varianti per i vaccini ora a due dosi”, avverte il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

I numeri italiani rimangono in linea con quelli dell’Unione Europea, secondo i dati pubblicati da Our World in Data poco meglio hanno fatto Germania, Francia e Spagna. I tre Paesi hanno accelerato negli ultimi giorni, con la Germania, in particolare, che ha raggiunto – giovedì – le 738.501 dosi di vaccino nell’arco delle 24 ore. In termini assoluti rispetto alla popolazione, oltre a Israele che ha somministrato almeno una dose ad oltre il 60% dei suoi cittadini, il Regno Unito e gli Stati Uniti restano i Paesi che hanno vaccinato di più. La Germania è al 18,37 e l’Italia al 16,58. La Francia, dati al 14 aprile, è al 17,1 per cento.