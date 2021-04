Sono 15.943 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 327.704 tamponi processati, di cui 148.060 test rapidi, con un’incidenza che cala al 4,9%. Le vittime sono 429. Negli ospedali si registra un brusco calo dei ricoverati, che nei reparti di area medica sono 844 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 51 i posti letto in più liberi a fronte di 199 ingressi. Da lunedì ad oggi, nel confronto con la scorsa settimana, si registra un leggero aumento dei casi diagnosticati (72.321 contro 68.314) con un aumento di circa 211mila tamponi processati. In netto calo i ricoverati e i decessi, pur restando su numeri drammatici, mentre restano sostanzialmente stabili gli ingressi in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 3.842.079 i nuovi contagi accertati. Di questi 3.218.975 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 116.366 sono morti dopo aver contratto il Covid. Gli attualmente positivi sono 506.738: in 478.629 sono in isolamento domiciliare, mentre 24.743 sono ricoverati con sintomi nei reparti e altri 3.366 vengono assistiti in terapia intensiva. La regione che ha comunicato l’incremento maggiore di positivi è la Lombardia, che ne riporta 2.431. Altre sette aree del Paese ne contano oltre mille: si tratta di Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370), Emilia-Romagna (1.275), Toscana (1.239) e Piemonte (1.200).

Il Veneto si ferma appena sotto con 906 nuovi positivi. Tutte le altre regioni registrano meno di 500 casi. In Calabria sono 433, il Friuli-Venezia Giulia ne riporta 392, la Sardegna 348, le Marche 326, la Liguria 323, l’Abruzzo 210, la Basilicata 176, l’Umbria 133, la Provincia di Trento ne riporta 63, il Molise 42, uno in più della Provincia di Bolzano 41 e la Valle d’Aosta 30.