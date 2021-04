È stato condannato a 4 mesi di carcere dal Tribunale di Torino, ma nessuno sa quale sia il suo nome, né quanti anni abbia o dove sia nato: di fatto, un fantasma. L’uomo infatti non ha mai declinato le proprie generalità durante i controlli della polizia, al punto che negli atti consegnati al suo avvocato d’ufficio per questo processo, dove era imputato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato indicato come “sconosciuto“.

Il “fantasma” è stato arrestato lunedì 15 marzo, in via Cernaia a Torino da una volante della Questura. “Gli avevamo solo chiesto – ha raccontato l’assistente di polizia intervenuto – di mettere la mascherina, visto che non la stava indossando. È diventato aggressivo e violento. Capiva l’italiano, ma ci insultava in francese. Un atteggiamento inspiegabile, perché con sé non aveva armi, droga o cose del genere. In Questura ha dato ancora in escandescenze e non ha voluto dirci chi era. Sembrava che vivesse in un mondo tutto suo e non volesse essere disturbato. Uno arrabbiato con il sistema”.

L’uomo non è nuovo a fatti analoghi, come è emerso dalle analisi delle impronte digitali. “Non mi era mai capitato niente del genere – ha commentato il suo avvocato, Paola Giusti – Avessi avuto contatti con lui forse avrei gli elementi per chiedere una perizia psichiatrica, ma è un fantasma“.