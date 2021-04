Il figlio 18enne e la moglie positivi, lui costretto fuori da casa insieme all’altro figlio. Matteo Renzi ha raccontato in tv di avere “un problema di quarantena” in famiglia e ha affermato di avere “rispettato tutte le regole” in caso di contatto stretto. Ospite della trasmissione L’aria che tira su La7, il leader di Italia Viva ha annunciato: “Come molte famiglie italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata con AstraZeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino”.

Visti i due contagiati in famiglia, ha aggiunto, “io e mio figlio siamo andati in albergo” ma “non abbiamo avuto problemi”. Presente in studio di fronte alla conduttrice, l’ex presidente del Consiglio, reduce dall’incontro con il segretario del Pd Enrico Letta, ha assicurato: “Ho fatto il tampone e, soprattutto, ho rispettato tutte le regole della quarantena”. Norme che ad oggi impongono un isolamento di dieci giorni dall’ultimo contatto avuto con il positivo, seguiti dall’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido.

Renzi non ha fornito dettagli sul momento in cui è stato scoperto il contagio del figlio e della moglie, né quando ha avuto l’ultimo contatto con loro. Ha però specificato che il primo a contrarlo è stato il figlio: “Sono andati in isolamento Agnese ed Ester, mentre io e Francesco (il figlio maggiore, ndr) eravamo fuori”. Di certo nel giorno della domenica delle Palme il senatore era in Bahrain per seguire dal vivo il primo Gran Premio stagionale di Formula 1 – uno spostamento per il quale, in qualità di parlamentare, è esentato dall’isolamento domiciliare al rientro dall’estero – e il 30 marzo è intervenuto nell’Aula del Senato durante la discussione sul disegno di legge per l’assegno unico per i figli.

Il giorno di Pasqua, come ha raccontato lui stesso in tv, ha potuto muoversi dall’albergo per salutare il resto della famiglia dal giardino della loro casa. Oggi, infine, ha incontrato Letta e nelle ore successive era negli studi di La7. Di fronte al contagio della moglie che ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, Renzi ha ribadito: Quello che voglio dire è: vaccinatevi. Il messaggio è: siate prudenti e vaccinatevi”. Per quanto riguarda la sua immunizzazione, sollecitato dalla conduttrice Myrta Merlino, il leader di Iv ha detto: “No, non sono vaccinato”.