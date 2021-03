In Italia sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, frutto di 156.692 tamponi molecolari e antigenici processati, secondo i dati del ministero della Salute. Numeri in calo rispetto al giorno precedente, come succede ogni lunedì, con il tasso di positività che invece risale all’8,2% (domenica era al 7,2%) anche per via dell’esiguo numero di test effettuati. Sono invece 417 i morti in un giorno. Così come aumentano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: sono 3.721, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 192 (ieri erano stati 217). Nei reparti ordinari sono ricoverate 29.163 persone, anche in questo caso in aumento di 462 unità rispetto a domenica.

Il confronto con lunedì scorso rende l’idea del trend in corso: oggi sono stati registrati 950 contagi in meno rispetto a sette giorni fa. Anche l’incidenza lunedì scorso era leggermente più alta (8,5%). Era da lunedì 22 febbraio che i contagi non erano così bassi. Il rallentamento dei nuovi casi quindi è confermato, anche se il miglioramento nell’andamento della pandemia prosegue a un ritmo lento. Anche per questo, i dati sulle ospedalizzazioni raccontano di una pressione ancora in atto, seppure lunedì scorso il trend fosse peggiore, con 565 ricoverati in più (28.049 in totale) e 227 nuovi ingressi in terapia intensiva. Tra rianimazione e reparti ordinari, però, ad oggi ci sono 32.884 pazienti Covid negli ospedali italiani. A livello nazionale la soglia di occupazione dei posti letto resta sopra la quota critica. Infine, come era prevedibile, il numero dei decessi continua a non migliorare: oggi 417, sette giorni fa furono 386.

I casi di coronavirus accertati in Italia da febbraio 2020 salgono a 3.544.957 in totale. Dall’inizio della pandemia sono invece 108.350 i morti. Ad oggi, nel nostro Paese ci sono 565.993 attualmente positivi al coronavirus, 7.242 in meno rispetto a ieri. In totale sono 2.870.614 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.725 unità.

La Regione che registra più contagi oggi è l’Emilia-Romagna, unica a restare sopra quota 2mila (2.011). Viene seguita dalla Lombardia con 1.793 nuovi casi. Sopra i mille casi ci sono anche Piemonte (1.504 nelle ultime 24 ore), Lazio (1.403 casi), Campania (1.169) e Toscana (1.021). In Sicilia sono stati accertati 799 positivi oggi, in Puglia 786 e in Veneto 728. Guardando alla situazione degli ospedali, in particolare dei reparti di rianimazione, la Puglia registra 27 nuovi ingressi in terapia intensiva solo oggi, più di ogni altra Regione.