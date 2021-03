Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 23.641 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati a fronte 355.024 tamponi effettuati, di cui 167.412 test rapidi, con un’incidenza che risale al 6,7%. Come accaduto nell’ultimo periodo, cresce la pressione sugli ospedali: in un giorno, il saldo tra ingressi e uscite nei reparti Covid fa segnare +327 letti occupati, mentre l’incremento nelle terapie intensive è di 46 pazienti assistiti, a fronte di 214 ingressi.

Tutti gli indicatori della settimana, confrontati con la precedente, fanno segnare un peggioramento della situazione: da lunedì a oggi sono stati 121.623 i contagi rintracciati (erano stati 98.669 negli stessi 6 giorni della settimana prima), aumentano anche i decessi (1.879, erano stati 1.789) come il saldo dei ricoverati, schizzato da +568 a +2.063, e gli ingressi in terapia intensiva (1.283, +217 rispetto ai 1.066 di lunedì-sabato della scorsa settimana). Da inizio pandemia i casi accertati di Sars-Cov-2 sono 3.046.762, di cui 2.481.372 sono guariti o sono stati dimessi (+13.984 nelle ultime 24 ore) mentre 99.578 sono deceduti. Gli attualmente positivi sono 465.812. In 442.540 si trovano in isolamento domiciliare, 20.701 sono ricoverati in reparti dedicati ai pazienti Covid e altri 2.571 vengono assistiti in rianimazione.

La crescita più importante di nuovi positivi viene registrata anche oggi in Lombardia con 5.658 casi. L’Emilia-Romagna segue con 3.232 contagi e la Campania ne registra 2.843. In cinque regioni sono oltre 1.000 i casi comunicati al ministero della Salute: Piemonte 1.793, Lazio 1.563, Veneto 1.539, Puglia 1.483 e Toscana 1.293. Le Marche riportano 836 positivi, il Friuli-Venezia Giulia segnala 661 contagi, la Sicilia 592. L’Abruzzo ha rintracciato 442 positivi, la Provincia autonoma di Trento 324, la Calabria 293, l’Umbria 283, la Liguria 272, la Provincia autonoma di Bolzano 218, la Basilicata 178. Meno di cento casi in Sardegna (73), il Molise (49) e la Valle d’Aosta (16).