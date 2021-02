Sono 13.908 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia su un totale di 305.619 tamponi processati (tra molecolari e antigenici). Il dato dei contagi è in leggero calo rispetto ai ieri, mentre è aumentato il numero di test eseguiti. Di conseguenza il tasso di positività scende leggermente, passando dal 5,17% al 4,5%. I decessi di oggi, invece, sono 316. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, al netto dei nuovi ingressi e delle uscite risulta che c’è un calo nei posti letto occupati sia in area medica (-206), sia nelle terapie intensive (-31).

A livello regionale il territorio che segna il maggior incremento dei contagi è sempre la Lombardia, con 2.526 casi in 24 ore. +1.637 i positivi accertati in Campania, seguita da Emilia Romagna (+1.538), Lazio (+1.089) e Puglia (+1.020). Il Piemonte è alle prese con 869 infezioni in più in un giorno, mentre Toscana e Veneto con circa 700. Ancora alta la diffusione del Covid in provincia di Bolzano (+640), così come nelle Marche (+515) e in Umbria (+494). A quota 491 la Sicilia, mentre in Liguria, Abruzzo, provincia di Trento e Friuli sono stati accertati tra i 300 e i 200 positivi. +115 casi in Calabria, 107 in Molise. Le uniche Regioni sotto quota 100 sono Sardegna (+87), Basilicata (+90) e Valle d’Aosta (+9).

Guardando ai dati settimanali, risulta che la situazione è sostanzialmente stabile. Da lunedì a oggi sono stati accertati complessivamente 60.610 casi, un dato leggermente superiore rispetto ai 58.651 di 7 giorni fa. Tra lunedì 25 e venerdì 29 gennaio, invece, il totale dei positivi ammontava a 62.305. Tre settimane fa era a quota 60.604. Numeri che, al netto di lievi oscillazioni, confermano lo stop alla discesa della curva epidemiologica, come sottolineato anche dall’Istituto superiore di sanità nel corso della conferenza stampa di oggi. In alcuni territori, però, la situazione è peggiore che in altri. Da qui le nuove ordinanze del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia a oggi sono stati accertati in tutto il Paese 2.697.296 positivi al Covid. Il totale delle vittime, con i 316 morti di oggi, sale a 93.045, di cui 27.699 in Lombardia. I cittadini guariti o appena dimessi dall’ospedale sono 2.202.077, mentre 402.174 sono attualmente positivi. Di questi, 381.343 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati con sintomi sono complessivamente 18.736, mentre per 2.095 persone si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva.