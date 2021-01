“Massima lealtà” a Conte, no a “governi tecnici o aperture a destra”, attenzione alla “rabbia sociale” che si può scatenare a causa dei “giochi di palazzo“. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, usa parole durissime per dettare la linea ai suoi alla Direzione del partito convocata per discutere della pre-crisi aperta da Matteo Renzi. “Nessuno commetta l’errore di sottovalutare la gravità di ciò che potrebbe accadere”, avverte, rivolgendosi indirettamente all’ex premier. “Non sottovalutiamo la disperazione e la rabbia delle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto dei giochi di palazzo. C’è un humus sociale ad alta infiammabilità, ci sono pensieri incendiari pronti a scatenarsi”. Zingaretti dice no all’eventuale caduta dell’esecutivo, vista l’emergenza sanitaria in corso, ed esclude in modo netto la nascita di governi di larghe intese, che nella storia recente “non hanno portato a nulla di buono“. Per il Nazareno, l’unica alternativa al governo Conte restano le elezioni. Ma “dentro una pandemia tragica” come quella che stiamo vivendo, aggiunge, “provocare elezioni anticipate sarebbe un errore imperdonabile“.

Zingaretti dice la sua anche sul Recovery plan, modificato su indicazione dei partiti ma bocciato ancora una volta dai renziani: “Grazie anche al nostro contributo, il confronto sul piano italiano per il Recovery fund ha compiuto importanti passi avanti. Su tale tema abbiamo svolto un ruolo prezioso, dando un contributo alla sua stesura” con la sottolineatura di alcune “priorità”. Ora, però, per il Pd è arrivato “il momento di decidere e procedere. Si adotti il testo nel Consiglio dei ministri e si avvii il percorso parlamentare così da coinvolgere il Paese sulle scelte fondamentali per i prossimi anni“. Nel via libera ai progetti è fondamentale “non frammentare le risorse con una miriade di interventi di corto respiro”, aggiunge, destinandole invece “ad azioni dall’alto impatto trasformativo e per questo capaci di sviluppare filiere virtuose nei settori più avanzati dal punto di vista tecnologico, della sostenibilità ambientale, dell’innovazione sociale e culturale”.

Nel corso del suo intervento, avvenuto a poche ore dal faccia a faccia tra Conte e i capidelegazione di maggioranza sul Recovery, il segretario ha speso invece parole positive per la gestione della prima fase della campagna di vaccinazione. “L’Italia – a dispetto di tanti profeti di sventura – finora si è mossa bene. Nel modo giusto” sui vaccini. “I risultati di questa prima fase della campagna di vaccinazione in rapporto al numero di dosi disponibili sono ottimi, ma – insisto – la strada è ancora lunga e molto dipenderà dal possibile arrivo, dopo l’autorizzazione dell’Ema, di nuovi vaccini in grado di aumentare in maniera esponenziale la diffusione necessaria”. È anche per questo che la priorità del Paese adesso non è affatto un cambio della guardia a Palazzo Chigi: “L’emergenza non è alle nostre spalle. Ancora oggi in Italia, come in Europa e nel mondo, il numero delle persone positive è in crescita e notizie di possibili varianti del virus non vanno drammatizzate, ma non inducono all’ottimismo”, insiste il capo del Nazareno. Bisogna quindi impegnarsi al massimo sulla campagna di vaccinazione e “vigilare” affinché non siano commessi errori.

Insomma, l’Italia ha di fronte a sé una serie di sfide che non possono passare per un cambio di governo o, addirittura, per le elezioni. “Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra noi la scelta in un passaggio fondamentale per il futuro non solo del governo”, ha chiarito il capo del Nazareno, ma dell’intero Paese. Che è “alle prese con un’emergenza sanitaria, economica e sociale che non tollera rinvii“. Zingaretti ha quindi spiegato che si attendono “sviluppi della situazione già nella giornata di oggi e domani”, e ha chiesto ai suoi di tenersi pronti a eventuali nuove riunioni. “Entriamo in una fase nella quale dovremo convocarci a seguito degli sviluppi che si determineranno”.