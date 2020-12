La seconda nota in due giorni, senza citare Matteo Renzi, ma ancora una volta riferendosi all’ex premier e al piano Ciao presentato dal leader di Italia Viva come alternativa al Recovery Plan del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti torna quindi a ribadire che “il Pd è fermamente contro atteggiamenti e azioni che rischiano di degenerare in avventure politiche confuse e in percorsi senza prospettive. Non sarebbe giusto”. “Allo stesso tempo – sottolinea però la nota – da settimane abbiamo chiesto con grande nettezza e chiediamo tanto più ora, un rilancio dell’azione di governo, del quale il progetto di Recovery fund è parte fondamentale ma non l’unico”.

“E’ giunto il tempo di essere coerenti“, scrive ancora Zingaretti nel giorno in cui il confronto interno alla maggioranza ha compiuto un altro passo: i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola hanno incontrato le delegazione di M5s e Pd. Nonostante le ennesime minacce di Italia viva e Renzi, il premier Conte cerca di raggiungere una sintesi sul piano di spartizione dei fondi Ue. L’obiettivo è quello di riuscire a preparare i vari esponenti a un incontro plenario con tutti i partiti: “Oggi il confronto sul Next Generation Eu ha fatto un altro passo in avanti. Il nostro unico assillo è l’interesse dell’Italia, per questo non va sprecato neppure un euro delle risorse, in parte a fondo perduto, che abbiamo a disposizione”, ribadisce ancora Zingaretti.

Per il segretario del Pd “è essenziale che si chiarisca un cronoprogramma preciso per l’adozione del Piano, i tempi del confronto parlamentare e il coinvolgimento del Paese. Insieme a questo vanno decise regole per la sua attuazione, che rendano il progetto credibile e finalizzato alle scelte strategiche che abbiamo indicato insieme all’Europa“. “Sin dal primo giorno abbiamo ribadito che il nostro contributo nell’esecutivo è legato esclusivamente all’obiettivo di cambiare e migliorare il Paese. Nel nostro documento, che costituisce il contributo alla discussione in corso, indichiamo i temi prioritari da mettere al centro della rinascita italiana in discontinuità rispetto al vecchio modello di sviluppo, segnato da decenni da troppe ingiustizie e da una mancanza di crescita“, si legge ancora nella nota di Zingaretti.

“Non vogliamo ‘restaurare‘ l’Italia che c’era prima della pandemia, vogliamo costruirne una nuova, che dia speranze e un futuro alle giovani generazioni”, aggiunge il segretario democratico. “Spendere e spendere bene significa concentrare le risorse, privilegiare gli investimenti, trasformarli il più rapidamente possibile in opere concrete adeguando e rafforzando la pubblica amministrazione, coordinare l’azione dei vari livelli istituzionali per evitare conflitti, confusioni e perdite di tempo. Con l’incontro di oggi il Pd ha voluto offrire un primo contributo, ma insieme ai gruppi parlamentari da gennaio avvieremo una campagna di iniziative rivolte al Paese e alle forze sociali per discutere e confrontarci”, conclude Zingaretti.