Sono ore decisive per la definizione delle misure di restrizione delle feste di Natale. La riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro è iniziata poco prima delle 10 e, dopo una sospesione, riprenderà intorno alle 13. Le regole dovranno essere contenute in un nuovo dpcm (o in un decreto legge) che dovrebbe essere discusso nel consiglio dei ministri delle 18: al momento però non vi è alcun riferimento nell’ordine del giorno di convocazione.

Due sono le ipotesi: la chiusura dal 24 dicembre al 6 gennaio, oppure la riapertura intermedia nel 28, 29 e 30 dicembre. Una delle prime deroghe a cui il presidente del Consiglio sta lavorando è quella dei due congiunti, non conviventi, in più seduti a tavola nei giorni di festa. La linea che sta prevalendo prevende la possibilità per due non conviventi – ma solo parenti stretti – di fare visita a figli, genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Nei giorni ‘rossi’ quindi, con autocertificazione, ci si potrà spostare per far visita a un famigliare, portando con se figli ‘under 14’ che saranno comunque esclusi dal conteggio. Vale a dire che si potrà andare dai nonni anche se in quattro, l’importante è che i due minori abbiamo meno di 14 anni di età.

Intanto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, al Forum Risk Management di Arezzo, ha dichiarato: “C’è la tendenza a un’inversione in atto, l’Rt tende a non scendere più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare. Nelle scorse settimane abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo l’Rt e l’incidenza. In questa situazione si impone prudenza“.

Il Pd spinge per le restrizioni più drastiche e il suo leader Nicola Zingaretti, parlando da presidente della Regione Lazio, ha ribadito che “durante il periodo delle Feste” la zona gialla “non basta più“. Il segretario democratico ha aggiunto: “Qualora non ci fosse un provvedimento nazionale, sicuramente il Lazio avrà una ordinanza regionale per passare il Natale e il Capodanno in piena sicurezza. Confido si possa fare in una strategia nazionale, un provvedimento in tempi rapidissimi – ha proseguito Zingaretti – Ristoratori, commercianti, bar, che hanno collaborato in questi giorni con noi, è giusto che abbiano certezze ed è giusto darle in tempo congruo per organizzarsi”.

Le due ipotesi – Al momento le ipotesi su cui governo ed enti locali devono confrontarsi sono due e sono quelle che ieri Boccia ha illustrato durante l’incontro informale con Regioni, Anci e Upi. Seguire la linea sponsorizzata dai più rigorosi ministri Speranza e Franceschini, e quindi di fare dell’intera penisola zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, oppure seguire le indicazioni più morbide proposte da Conte e Bonafede, limitando le restrizioni delle zone rosse nei giorni festivi e prefestivi (quindi 24,25 e 26 dicembre, 31 e 1 gennaio) e colorare invece di giallo il 28, 29 e 30 dicembre, senza estendere la stretta ai successi giorni di gennaio. In quest’ultimo caso bar, ristoranti e negozi resterebbero aperti e si potrebbe circolare all’interno della propria regione, mentre con l’indice di massima criticità le attività commerciali resterebbero chiuse e ci sarebbe anche il divieto di spostamento all’interno del comune, fatto salvo per urgenze, necessità e salute. Confermata la struttura del Dpcm del 3 dicembre scorso con il divieto si spostamento da regione a regione dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Il Consiglio dei ministri – Intanto è stato convocato per le 18 il Consiglio dei ministri. Al momento all’ordine del giorno non figurano le ulteriori restrizioni, ma secondo le indiscrezioni sarà quello il tavolo al quale verrà portata la stretta per le feste.