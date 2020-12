Con una storica votazione, il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato oggi con larga maggioranza la prima legge che regolerà l’esercizio al diritto all’eutanasia. Con 198 voti a favore, 138 contrari e due astensioni, la norma ha passato la prima tappa dell’iter parlamentare per entrare in vigore. Solo la destra – Partido Popular, Vox e Unión del Pueblo Navarro – si è opposta. Ora la legge passerà al Senato per essere approvata. Se ciò dovesse accadere, in Spagna l’eutanasia potrebbe diventare legale già dalla prossima primavera, rendendo il Paese il sesto al mondo e il quarto in Europa (insieme a Olanda, Belgio, Lussemburgo, Canada e Nuova Zelanda). La proposta di legge per regolare l’eutanasia convertirà il “diritto a morire” in una “prestazione” del sistema sanitario nazionale.

La legge consentirà di beneficiare del diritto a morire alle persone con una malattia irreversibile, che hanno ribadito fino a quattro volte il desiderio di porre fine alla propria vita e in possesso di referti medici. Durante il dibattito parlamentare, la relatrice di questa legge, la deputata socialista ed ex ministra della Sanità María Luisa Carcedo, ha difeso il nuovo regolamento, che è “un progresso nei diritti civili che porterà più libertà ai cittadini” e in nessun caso è “un’imposizione di Stato”. “È il paziente che decide, la legge stabilisce solo le condizioni e le procedure in cui può essere esercitato questo nuovo diritto a morire”, ha detto.

Il disegno di legge passerà ora al Senato per l’approvazione. Dato che nella proposta di legge sono già stati recepiti gli emendamenti di quasi tutti i gruppi parlamentari, la norma potrebbe anche non tornare più alla Camera. In questo caso, la proposta passerà direttamente dal Senato alla Gazzetta ufficiale dello Stato ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione. Ciò significa che l’eutanasia potrebbe essere legale in Spagna già da maggio. In caso di incorporazione di ulteriori emendamenti e di ritorno al Congresso, la sua legalizzazione dovrebbe attendere fino a giugno.

Prime reazioni alla notizia arrivano dall’Italia, dove Marco Cappato, famoso per le sue battaglie a favore del fine vita, ha twittato: “Il Parlamento spagnolo ha approvato la legalizzazione dell’eutanasia. In tre mesi. In Italia la nostra legge aspetta da 7 anni”, aggiungendo l’hashtag #liberifinoallafine.