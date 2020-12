Sono 993 i morti con Covid in Italia nelle ultime 24 ore: il record da inizio pandemia. Sono 23.225 i tamponi risultati positivi su 226.729. E’ stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive rispetto al numero di tamponi effettuati. Ieri l’incidenza era al 10%. Il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva è negativo di 19 unità. Per la prima volta la tabella del ministero della Salute indica però anche il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore, che sono stati 217. Il totale dei ricoverati in TI è 3.597. I ricoverati nei reparti ordinari sono 31.772, in calo di 682 unità rispetto al giorno precedente.

I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 846.809. Calano di 1.248 gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 759.982.

Questa settimana i nuovi casi registrati tra lunedì e giovedì sono stati 79.661 contro i 101.018 della scorsa. Due settimane fa il totale lunedì-giovedì era di 130.003, tre settimane fa 131.308, quattro settimane fa 115.552.

Le Regioni – Lombardia, Veneto e Campania sono anche oggi le regioni che registrano il maggiore aumento di casi Covid nelle ultime 24 ore, rispettivamente con 3.751, 3.581 e 2.295 nuovi malati. Solo in Lombardia, nell’ultimo bollettino, si registrano 347 morti e 32 nuovi ingressi in terapia intensiva. In Veneto le vittime sono 95, in Campania 54. A seguire, le altre regioni con il maggiore aumento di positivi sono il Piemonte (2.230), il Lazio (1.769) e l‘Emilia Romagna (1.766). La Puglia registra il maggior numero di nuovi ingressi in terapia intensiva (33).