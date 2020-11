Pandemia, vaccini e debiti. E’ il trinomio che tiene banco al G20 (virtuale) in Arabia Saudita. Secondo quanto si legge nella bozza del comunicato finale il G20, ossia il gruppo delle 20 più grandi economie del mondo, si impegna a finanziare un’equa distribuzione dei vaccini, delle cure e dei test per il Covid-19 in modo che i paesi più poveri non siano tagliati fuori. “Riconosciamo il ruolo di una immunizzazione ampia come un bene pubblico globale”, si legge nel documento. L’Unione Europea ha chiesto al G20 4,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno per fornire ai paesi più poveri medicinali e attrezzature utili a fronteggiare il Covid-19.

Appelli in tal senso si erano susseguiti nel corso della giornata di ieri. Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato i membri del G20 a sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel coordinare l’allocazione delle risorse per assicurare una distribuzione equa ed efficiente dei vaccini contro la Covid-19 in tutto il mondo. L’imperativo deve essere garantire l’accesso alla diagnosi, alle terapie, e ai vaccini a tutta la comunità mondiale: per l’Italia sono beni pubblici globali, diritto di tutti e non privilegio di pochi. E’ questo il messaggio che, a quanto si è appreso, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha inviato ai suoi omologhi. “La Russia è pronta a fornire il suo vaccino sperimentale Sputnik V contro il Covid-19 ai Paesi che ne hanno bisogno”, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un vertice del G20 in teleconferenza. Lo riporta la Tass.

I leader del G20 hanno rimarcato come l’economia fosse in una fase di ripresa che però rimasta “irregolare, altamente incerta e soggetta a elevati rischi di ribasso” a causa della pandemia. Si sono quindi impegnati a continuare a utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili per il tempo necessario a salvaguardare vite, posti di lavoro e redditi e hanno incoraggiato le banche i di sviluppo a rafforzare i loro sforzi per aiutare i paesi ad affrontare la crisi.