Altri 4.658 nuovi contagi in Svezia, altri 40 morti nel Paese che in Scandinavia ha registrato più vittime e casi di Covid-19. La curva epidemiologica a Stoccolma continua a crescere, e dall’inizio del mese lo fa a una velocità ben superiore rispetto alle settimane precedenti. In tutto a oggi sono oltre 171mila i contagi e più di 6100 i decessi.

La Svezia è stata sotto i riflettori durante la pandemia di coronavirus, perché unico Paese al mondo a non prevedere nessuna forma di lockdown. Ha scelto la linea morbida, basata su distanziamento naturale e responsabilità individuale dei cittadini – e ufficialmente non ha mai dichiarato di perseguire l’immunità di gregge -, ma ha registrato cifre assai peggiori rispetto a Danimarca, Norvegia e Finlandia. Per contenere le infezioni il governo svedese ha deciso di vietare la vendita di alcol in bar, ristoranti e nightclub dopo le 22 dal 20 novembre fino a tutto febbraio 2021. Il premier Stefan Lofven ha rilevato inoltre che le raccomandazioni – mai diventate obbligo in Svezia – fatte ai cittadini per limitare i contagi vengono disattese in molti casi e quindi il governo deve fare di più. “Tutti gli indicatori vanno nella direzione sbagliata”, ha detto il premier in conferenza stampa, aggiungendo che “il virus si sta diffondendo velocemente e nell’ultima settimana il numero di persone positive in terapia intensiva sono più che raddoppiate”.

I cittadini sono stati inoltre esortati a non recarsi in shopping center, musei, biblioteche, palestre e centri benessere, a lavorare il più possibile da casa, evitare i mezzi pubblici e a non incontrare persone estranee al nucleo familiare. “Abbiamo un lungo inverno davanti a noi. Dobbiamo fare il massimo per ridurre la diffusione dell’infezione”, ha detto Johan Carlson, capo dell’Istituto di sanità pubblica.

Che la Svezia non rappresenti un caso virtuoso è stato scritto anche da Nature, che in un articolo del 21 ottobre non la indica come “un modello di successo”. Le statistiche della Johns Hopkins University, prosegue la rivista, “mostrano che il paese ha registrato più di dieci volte il numero di morti per Covid-19 ogni 100mila persone osservato alla Norvegia (58,12 ogni 100mila, rispetto a 5,23 ogni 100mila in Norvegia). Il tasso di mortalità dei casi della Svezia, che si basa sul numero di infezioni conosciute, è anche almeno tre volte quello della Norvegia e della vicina Danimarca“.