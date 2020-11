Sono 29.907 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, durante le quali sono deceduti 208 pazienti. I posti letto occupati nei reparti Covid sono 936 in più di sabato e 96 positivi in più si trovano in terapia intensiva. Aumenti che portano a oltre 20mila le persone ricoverate. I tamponi processati sono stati 183.457, di cui 117.478 diagnostici (25,46% di tasso di positività). Le regioni con il maggiore incremento sono Lombardia (8.607), Campania (3.860, record) e Toscana (2.379). Oltre duemila casi anche nel Lazio (2.351), in Veneto (2.300) e Piemonte (2.024). In Emilia-Romagna le positività rintracciate sono 1.758 e per la prima volta anche la Sicilia segnala più di mille casi, 1.095. Per la prima volta nessuna regione è al di sotto dei 100 casi.

Le altre regioni – L’Umbria fa segnare 768 nuovi contagi, dati simili alla Liguria (736) e appena superiori a Marche (683) e Puglia (680). Nella Provincia autonoma di Bolzano si segnalano 534 nuovi infetti, mentre in Abruzzo sono 489. Il Friuli Venezia Giulia si ferma a 403, la Sardegna a 399. La Calabria fa segnare il suo nuovo record (245), mentre nella Provincia autonoma di Trento i contagi sono 210. La Basilicata riporta 150, la Valle d’Aosta 135 e il Molise 101.

I dati totali e attuali – Dall’inizio della pandemia diventano quindi 709.335 i casi accertati di coronavirus in Italia. Le persone guarite o dimesse sono 292.380 (+2.954), mentre quelle decedute sono 38.826. Gli attualmente positivi diventano 378.129, di cui 357.288 in isolamento domiciliare. I contagiati ricoverati in ospedale con sintomi sono ormai più di 20mila: 18.902 si trovano in reparti Covid, mentre 1.939 sono assistiti in terapia intensiva. Per la prima volta dopo tre settimane non si verifica un raddoppio dei casi, aumentati del 65%: sono 183.577 i nuovi positivi accertati da lunedì a domenica, la scorsa settimana erano stati 111.550. Allo stesso tempo, però, il tasso medio di positività al tampone in questa settimana è stato del 22,8%, in forte aumento rispetto al 16% dei sette giorni precedenti.

