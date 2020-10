Sei Regioni oltre i 1.000 casi quotidiani: altri 4.125 positivi in Lombardia, Piemonte (+1.550), Campania (+1.541), Veneto (+1.325) e Lazio (+1.251). Aumentano i casi pure in Toscana, dove sono stati registrati 1.145 casi in più. Sono 9.694 i pazienti sono ricoverati con sintomi, mentre 992 quelli in terapia intensiva. Rispetto a una settimana fa, l'incremento di casi lunedì-giovedì è del 94,%

La corsa del coronavirus nel nostro Paese non accenna ad arrestarsi. Sono 16.079 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi effettuati (7mila in meno di ieri). 136 i morti da Covid-19. Numeri in ulteriore aumento rispetto ai 15.199 casi e 127 decessi accertati ieri. La situazione peggiore resta in Lombardia, alle prese con altre 4.125 persone positive (lo stesso numero di ieri), seguita da Piemonte (+1.550), Campania (+1.541), Veneto (+1.325) e Lazio (+1.251). Aumentano i casi anche in Toscana, dove sono stati registrati 1.145 casi in più. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, quindi, sono 6 le Regioni che superano i 1.000 contagi quotidiani. Osservata speciale è anche la Sicilia, passata dai 562 nuovi casi di ieri ai 796 di oggi, mentre sono solo tre le Regioni con incrementi a doppia cifra: si tratta della Valle d’Aosta, che torna a 87 nuovi infetti dopo i 111 di ieri, Basilicata (+83) e Molise (+28). I posti letto occupati negli ospedali sono più di 10mila: 9.694 pazienti sono ricoverati con sintomi (+637) e 992 in terapia intensiva (+66).

Rispetto agli ultimi giorni, quando il numero dei positivi è sempre raddoppiato su base settimanale, c’è un lieve rallentamento. Giovedì scorso erano stati accertati 8.804 nuovi positivi con 162mila tamponi, oggi superato quota 16mila con un numero di test non troppo diverso. L’incremento è quindi del 94,% in 7 giorni. Una tendenza che comunque si conferma in costante peggioramento, come dimostra il confronto con le scorse settimane: tra lunedì 5 e giovedì 8 ottobre i nuovi casi erano complessivamente 13.070, poi saliti a 26.656 dal 12 al 15 ottobre e a 51.490 questa settimana.

Dall’inizio della pandemia sono quindi 465.726 i contagi accertati, mentre i decessi arrivano a 36.968. Le persone guarite o dimesse dagli ospedali sono invece 259.456 (+2.082). Gli attualmente positivi sono 169.302, di cui 158.616 in isolamento domiciliare. Gli altri 9.694 sono ricoverati con sintomi in ospedale, mentre 992 in terapia intensiva. Una settimana fa, il 15 ottobre, avevamo 5.796 in ospedale con sintomi e 586 ricoverati in rianimazione. Praticamente la metà. In numeri assoluti il numero più alto di ospedalizzazioni si registra in Lombardia (1.685 in reparto e 156 in terapia intensiva). Seguono il Lazio (1.293 e 131), Piemonte (1.226 e 79) e Campania (1.037 e 94).

I casi regione per regione

Lombardia 4.125 – ieri 4.125

Piemonte 1.550 – 1.799

Emilia-Romagna 889 – 671

Veneto 1.325 – 1.422

Lazio 1.251 – 1219

Campania 1.541 – 1.760

Toscana 1.145 – 866

Liguria 690 – 546

Puglia 485 – 324

Sicilia 796 – 562

Marche 321 – 226

Trento 153 – 148

Friuli Venezia Giulia 220 – 219

Abruzzo 306 – 252

Sardegna 243 – 167

Bolzano 247 – 189

Umbria 407 – 350

Calabria 187 – 105

Valle d’Aosta 87 – 111

Basilicata 83 – 85

Molise 28 – 22